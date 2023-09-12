Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских военные на Запорожском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47 механизированной и 71 егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Российскими войсками в ходе отражения атак противника были уничтожены до 35 украинских военнослужащих, танк и шесть БМП, в том числе три американских Bradley. За сутки на Запорожском направлении ВС России поразили гаубицы М777 и М-119, два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Нота», добавили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, за прошлую неделю украинские войска 39 раз пытались прорвать оборону ВС РФ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, однако все атаки были отбиты. ВСУ потеряли более 845 бойцов и более 50 единиц техники.