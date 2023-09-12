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НовостиПолитика12 сентября 2023 11:46

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

В ходе отражения атак были уничтожены до 35 украинских военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских военные на Запорожском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47 механизированной и 71 егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Российскими войсками в ходе отражения атак противника были уничтожены до 35 украинских военнослужащих, танк и шесть БМП, в том числе три американских Bradley. За сутки на Запорожском направлении ВС России поразили гаубицы М777 и М-119, два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Нота», добавили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, за прошлую неделю украинские войска 39 раз пытались прорвать оборону ВС РФ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, однако все атаки были отбиты. ВСУ потеряли более 845 бойцов и более 50 единиц техники.