Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 25 военных Купянском направлении за сутки Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении до 25 бойцов за прошедшие сутки. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны во вторник, 12 сентября.

По данным Минобороны, на данном направлении было уничтожено до 25 украинских военнослужащих. Кроме того, в числе потерь ВСУ три автомобиля, две американские артиллерийские системы М777.

"За сутки ВСУ также потеряли гаубицы TRF1 производства Франции и Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - отмечается в сообщении ведомства.

Также российское военное ведомство сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ на Донецком направлении отбили пять атак подразделений ВСУ, противник потерял около 255 военнослужащих, а также две БМП и шесть автомобилей. А на Южно-Донецком направлении были ликвидированы два пункта временной дислокации бригады территориальной бригады ВСУ и до 140 бойцов.