«Он не волновался, я услышала по голосу»: жена пилота севшего в поле самолета рассказала о звонке мужа

Жена пилота Семенова узнала о посадке управляемого им самолета в поле от мужа. Фото: глава Убинского района Олег Конюк

Жена второго пилота самолета, совершившего посадку на пшеничное поле в Новосибирской области, Эдуарда Семенова Анна рассказала, что супруг ей позвонил сразу после произошедшего.

«Все узнала от него самого. Я собиралась с младшим сыном поехать на лечение. Он позвонил не со своего телефона, сказал, чтобы мы не волновались, что его самолет сел на пшеничном поле, никто не пострадал, все здоровы», - цитируют супругу Семенова «Известия».

Женщина призналась, что, когда муж ей рассказывал об инциденте, то он не волновался, это было слышно по голосу.

«Думаю, у всех был шок, но они справились, молодцы», - отметила Анна.

По ее словам, муж с детства хотел быть пилотом, поэтому после окончания школы поступил в летное училище.

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области во вторник, 12 сентября, 2023 года. На борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной, по которой было принято решение об экстренной посадке воздушного судна, стала потеря гидросистемы.

Пленарное заседание Восточного экономического форума во вторник, 12 сентября, началось с аплодисментов пилотам, которые посадили самолет. Вместе с залом летчикам аплодировал президент России Владимир Путин.