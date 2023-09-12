Валерий Лимаренко рассказал, какие специалисты требуются на Сахалине

Валерий Лимаренко: на Сахалине требуются программисты, сварщики, электрики Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью генеральному директору медиагруппы “Комсомольская правда” Олесе Носовой заявил, что из-за активного развития на Сахалине возникла огромная потребность рабочих в самых разных сферах – от сварщиков и электриков до программистов.

“Инвестиционный бум идет, вкладываются деньги в разные бизнесы, появляются рабочие места. На сегодня не заполнено 10 тысяч рабочих вакансий.” — отметил губернатор.

Лимаренко добавил, что власти региона стараются создать максимально благоприятные условия для привлечения специалистов и даже сделали специальное рекрутинговое агентство, привлекающее народ на Сахалин.

“Мы строим так много, что Южно-Сахалинск стал третьим городом в России по количеству вводимого жилья на одного проживающего”, — подчеркнул губернатор.

Лимаренко отметил, что в регионе работают крупные предприятия, присутствующие на мировом рынке, поэтому на работу в них требуются высококвалифицированные специалисты в сферах добычи и переработки нефти, а также в сфере рыболовства.

Глава региона подчеркнул, что за последние годы серьезно проработан вопрос транспортной доступности Сахалина – активно развивается малая авиация, строятся новые аэродромы, уже построена современная железная дорога и активно развивается автомобильная инфраструктура.

“Мы абсолютно доступны”, — отметил Лимаренко.