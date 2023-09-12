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12 сентября 2023 11:57

Валерий Лимаренко заявил о крайне низком уровне безработицы на Сахалине

В регионе свободно 10 тысяч рабочих вакансий
Дарья ЧИПУРНАЯ
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой

Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эксклюзивном интервью главному редактору, генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой на полях ВЭФ-2023 ответил на вопрос об уровне безработицы в регионе.

По словам Лимаренко, кадровый вопрос сам собой на Сахалине не решается. Однако в регионе идет инвестиционный бум - в разные бизнесы вкладываются деньги, появляются новые рабочие места.

«На сегодня не заполнено 10 тысяч рабочих вакансий. Безработицы у нас фактически нет - 0,4 процента. Это те люди, которым не нужно работать, или те, которые в это время на другую работу переходят. Поэтому мы ищем людей. У нас появилось специальное рекрутинговое агентство, которое привлекает народ на Сахалин. Для нас это принципиально важно», - заявил губернатор Сахалинской области.

VIII Восточный экономический форум проходит в эти дни с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Последние новости и эксклюзивы с ВЭФ-2023 от KP.RU можно найти здесь.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Губернатор Сахалинской области ответил на вопросы главного редактора «Комсомольской правды» Олеси Носовой

Валерий Лимаренко рассказал о туризме, кристально чистом воздухе и свободных рабочих местах на Сахалине (подробнее)