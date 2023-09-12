Валерий Лимаренко заявил о крайне низком уровне безработицы на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эксклюзивном интервью главному редактору, генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой на полях ВЭФ-2023 ответил на вопрос об уровне безработицы в регионе.

По словам Лимаренко, кадровый вопрос сам собой на Сахалине не решается. Однако в регионе идет инвестиционный бум - в разные бизнесы вкладываются деньги, появляются новые рабочие места.

«На сегодня не заполнено 10 тысяч рабочих вакансий. Безработицы у нас фактически нет - 0,4 процента. Это те люди, которым не нужно работать, или те, которые в это время на другую работу переходят. Поэтому мы ищем людей. У нас появилось специальное рекрутинговое агентство, которое привлекает народ на Сахалин. Для нас это принципиально важно», - заявил губернатор Сахалинской области.

VIII Восточный экономический форум проходит в эти дни с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Последние новости и эксклюзивы с ВЭФ-2023 от KP.RU можно найти здесь.

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Губернатор Сахалинской области ответил на вопросы главного редактора «Комсомольской правды» Олеси Носовой

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