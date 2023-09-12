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12 сентября 2023 12:02

Валерий Лимаренко рассказал о туризме в Сахалинской области

Валерий Лимаренко: Прирост по туристам на Сахалине составляет 30% в год
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Валерий Лимаренко: Прирост по туристам на Сахалине составляет 30% в год

Валерий Лимаренко: Прирост по туристам на Сахалине составляет 30% в год

Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе ВЭФ-2023 сообщил о приросте туристов в регионе на 30% за год. Об этом он рассказал главному редактору, генеральному директору медиагруппы "Комсомольская правда" Олесе Носовой.

По словам Лимаренко, Сахалин можно назвать лучим местом на земле. В настоящее время туризм развивается очень большими темпами, за год прирост по туристам составил 30%.

"В ближайшие три года у нас будет удвоено количество гостиничных номеров. Причем они строятся высокого класса для удовлетворения самых требовательных путешественников", - отметил губернатор.

Кроме того, на Сахалине идет развитие и в сфере бальнеологии. В следующем году будет построен медицинский кластер, позволяющий проводить диагностику и высокотехнологичные операции, и сеть гостиниц со СПА-комплексами.

"У нас даже появятся бюветы, как на Кавказе, где люди смогут пить воду, которая будет называться "Сахалин-17", - отметил глава региона.