Валерий Лимаренко рассказал о туризме в Сахалинской области

Валерий Лимаренко: Прирост по туристам на Сахалине составляет 30% в год Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе ВЭФ-2023 сообщил о приросте туристов в регионе на 30% за год. Об этом он рассказал главному редактору, генеральному директору медиагруппы "Комсомольская правда" Олесе Носовой.

По словам Лимаренко, Сахалин можно назвать лучим местом на земле. В настоящее время туризм развивается очень большими темпами, за год прирост по туристам составил 30%.

"В ближайшие три года у нас будет удвоено количество гостиничных номеров. Причем они строятся высокого класса для удовлетворения самых требовательных путешественников", - отметил губернатор.

Кроме того, на Сахалине идет развитие и в сфере бальнеологии. В следующем году будет построен медицинский кластер, позволяющий проводить диагностику и высокотехнологичные операции, и сеть гостиниц со СПА-комплексами.

"У нас даже появятся бюветы, как на Кавказе, где люди смогут пить воду, которая будет называться "Сахалин-17", - отметил глава региона.