Валерий Лимаренко: воздух по пыли на Сахалине стал чище в пять раз Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на Восточном экономическом форуме ответил на вопросы главному редактору, генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой. В ходе беседы он рассказал, что воздух по пыли в регионе стал чище в пять раз.

«Мы очень много работаем в области экологии. В пять раз сделали чище воздух по пыли. У нас есть такая технология уборки, что любой человек, который приезжает, говорит: это самое чистое место на земле. Приедете, увидите и мне эти слова скажете первыми, после «здравствуйте»», - сказал Лимаренко.

Лимаренко пояснил, что все котельные на Сахалине в настоящее время переводятся на газ в рамках совместной работы с «Газпромом».

«Когда прилетаешь, выходишь с самолета – запах морского бриза. Когда поднимаешься в горы, то ощущаешь прозрачный, чистый воздух. И прямо с гор видно у подножья город Южно-Сахалинск в огнях. Это свежее впечатление, которое я привез только что», - поделился Лимаренко.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. На пленарное сессии ВЭФ выступил президент России Владимир Путин, его главные заявления собраны в материале KP.RU.