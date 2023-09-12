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НовостиПолитика12 сентября 2023 12:13

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский дрон днем 12 сентября
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Фото: REUTERS

Российское министерство обороны сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты, находящиеся в РФ. 12 сентября был уничтожен беспилотник над Белгородской областью.

По данным ведомства, российские дежурные средства ПВО распознали и уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области во вторник, 12 сентября, около 13:30 мск.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что ВС РФ уничтожили до 25 бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за прошедшие сутки.