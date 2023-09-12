Дамир Юсупов заявил, что гордится экипажем, посадившим A320 под Новосибирском

Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими A320 под Новосибирском Фото: Мария ЛЕНЦ

Герой России Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения с птицами в 2019 году, заявил, что гордится экипажем аварийно севшего в поле под Новосибирском самолета Airbus A320 “Уральских авиалиний”.

“Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем”, — написал Юсупов на своей странице “Вконтакте”.

Напомним, 15 августа 2019 года Airbus A321 с 226 пассажирами на борту во время вылета из аэропорта “Жуковский” на высоте в несколько десятков метров столкнулся со стаей чаек. Командир самолета Дамир Юсупов смог аккуратно посадить лайнер в кукурузном поле, все пассажиры выжили. Позже Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России.