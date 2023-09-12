ВС России впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 Sakarya в зоне спецоперации Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России впервые сообщило об уничтожении турецкой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya в зоне специальной военной операции на Украине.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, РСЗО производства Турции была уничтожена на Купянском направлении. Там же российские войска уничтожили две артиллерийские системы М777, гаубицы TRF1 и Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 25 человек.

Кроме того, в районе населенного пункта Новенькое Сумской области был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 106 бригады территориальной обороны, а у населенного пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118 бригады территориальной обороны ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, в середине августа российские войска впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО.