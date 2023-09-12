Киев будет оспаривать запрет на ввоз своего зерна в Польшу через ВТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина намерена обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за заявлений Польши о том, что ввоз украинского зерна на территорию республики допускаться не будет. По словам премьера Дениса Шмыгаля, все эти ограничения являются «предвыборным популизмом».

«Мы не намерены вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой польского народа и польских семей. Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба», - написал Шмыгаль в своих соцсетях.

Напомним, что низкокачественное зерно из Украины вызвало обвал сельскохозяйственных рынков в ряде европейских стран, и особенно в Польше. Фермеры начали бунтовать, отказываясь работать из-за невозможности сбыть свою продукцию, на фоне обилия дешёвого зерна от Киева.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша готова полностью, в одностороннем порядке запретить ввоз зерна с Украины.