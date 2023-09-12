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НовостиПолитика12 сентября 2023 12:51

Видео прибытия Ким Чен Ына в Россию опубликовал журналист Зарубин

Лидер Северной Кореи приехал в Россию на спецпоезде
Сергей ЧИКОВ
Поезд главы Северной Кореи прибыл на станцию Хасан в Приморском крае

Поезд главы Северной Кореи прибыл на станцию Хасан в Приморском крае

Фото: REUTERS

12 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во Владивосток для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Видео прибытия северокорейского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Напомним, лидер КНДР выехал из Пхеньяна 10 сентября на специальном поезде для встречи с российским коллегой на Восточном Экономическом форуме во Владивостоке. В последний раз личная встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась в 2019 году.

В Кремле отметили, что северокорейский лидер приедет в Россию по личному приглашению президента Путина.