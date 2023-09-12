Захарова: Россия предпринимает шаги для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник, 12 сентября, заявила о том, что Россия предпринимает шаги для урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам дипломата, российская сторона также надеется, что ситуация в Карабахе стабилизируется, после чего появятся условия для диалога между Баку и Степанакертом.

Кроме того, Захарова добавила, что Россия надеется и на разблокировку Лачинского коридора вместе с Агдамским маршрутом в ближайшее время, и на регулярное беспрепятственное поступление гуманитарной помощи.

"РФ ожидает, что гуманитарная помощь будет поступать в Карабах беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе", - заключила представитель МИД РФ.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил о том, что власти Армении по существу признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.