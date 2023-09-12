Мишустин: выпуск средних и тяжелых БПЛА планируется увеличить вдвое за 7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем сообщил, что правительство планирует систематизировать и масштабировать производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стране.

"За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов", - сказал Мишустин.

Кроме того, в планах у России подготовить свыше одного миллиона специалистов по беспилотникам.

Ранее KP.RU рассказал о производстве отечественных беспилотников в Оренбургской области, в Челябинске, в Рязани, Якутии и других регионах страны.

Отметим также, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о работе страны над оружием на новых физических принципах. По словам главы государства, данный тип оружия обеспечит безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе.