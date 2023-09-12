Глава Сахалинской области Лимаренко: 99% производимого в регионе идет на экспорт

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко Фото: пресс-служба Сахалинской области

Львиная доля всей производимой в Сахалинской области продукции уходит на внешние рынки, заявил глава региона Валерий Лимаренко.

«Практически все, что мы производим – 99 % – идет на экспорт. Даже человек, который варит борщ в котле на каком-то месторождении, тоже работает на экспорт. Потому что все это – экспортная выручка», – сказал он в интервью главному редактору, генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой.

Как подчеркнул глава Сахалинской области, производители региона наполняют не только бюджет самого Сахалина, но и бюджет России, при этом в большей степени. Лимаренко также отметил развитие бизнеса в регионе, заявив об «инвестиционном буме» и создании новых рабочих мест. По его словам, на Сахалине есть 10 тысяч рабочих вакансий, а безработица составляет всего 0,4%.

«Это те люди, которым не нужно работать, или те, которые в это время на другую работу переходят, поэтому мы ищем людей. У нас появилось специальное рекрутинговое агентство, которое привлекает народ на Сахалин. Для нас это принципиально важно», – заявил губернатор.