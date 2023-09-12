Times: Великобритания сократила подготовку ВСУ из-за жалоб местных жителей Фото: Александр ГЛУЗ

Военные инструкторы в Великобритании, которые обучают бойцов ВСУ на базе в городе Лидд, были вынуждены изменить программу подготовки и заметно сократить её из-за жалоб местных жителей на шум и взрывы. О ситуации на армейском полигоне рассказала британская газета The Times.

Жители окрестных районов, где располагается армейский полигон, собрались и отправились в местный совет с жалобами. Дым, шум и взрывы на полигоне в процессе подготовки украинских солдат слишком сильно мешали мирным гражданам. Минобороны Великобритании пошло навстречу, и согласилось сократить на треть программу военных тренировок.

Командир базы подполковник Марк Пауэлл объяснил решение желанием сохранить хорошие отношения с местными жителями. В результате бойцов ВСУ на треть меньше обучат обращению с тяжёлой военной техникой и артиллерией, а также военные взяли на себя обязательство соблюдать допустимый предел шума, что также наложит ряд ограничений на тренировки.

Ранее KP.RU сообщил, что в Дании солдат ВСУ обучают на танках, взятых из исторических музеев.