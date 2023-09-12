BI: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале нулевых годов

BI: Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х годов Фото: REUTERS

Издание Business Insider, ссылаясь на биографию американского миллиардера Илона Маска авторства Уолтера Айзексона, рассказало, как покоритель Марса “отключился” после нескольких рюмок водки, выпитых на деловой встрече в Москве в начале 2000-х годов.

В статье напомнили, что Маск уже в те годы планировал запустить миссию на Марс и прилетел в Москву на встречу с российскими бизнесменами. На переговорах американец планировал обсудить покупку российских ракет, однако по пути к Москве он остановился на вечеринке в Париже, из-за чего в Россию приехал уже нетрезвым.

На встрече с миллиардером россияне подарили ему бутылку водки с этикеткой, на которой изображен Маск на Марсе. В московском ресторане в тот вечер также подавали водку. По словам Айзексона, после нескольких рюмок Маск “отключился и ударился головой об стол”.

Книга Уолтера Айзексона об Илоне Маске вышла во вторник, 12 сентября. Благодаря биографии предпринимателя мир узнал о тайном ребенке миллиардера от канадской певицы Граймс, его зовут Техно Механиус.