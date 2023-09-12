Евросоюз отменит санкции против бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский cоюз не будет продлевать санкции против троих российских бизнесменов – Григория Березкина, Фархада Ахмедова и Александра Шульгина, рассказали дипломатические источники.

По информации Reuters, предприниматели будут исключены из санкционного списка на этой неделе. Санкции в отношении них были введены из-за спецоперации на Украине. Для их снятия необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС, отмечается в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз внес в санкционный список еще шесть граждан России. Ограничительные меры в отношении шести россиян были введены из-за того, что они якобы нарушили права человека в Крыму. В санкционный список попали в частности судьи и сотрудники ФСБ полуострова.

Между тем 7 сентября Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 11 граждан России за их действия, связанные с киберсферой.