Министр природы Козлов встретил Ким Чен Ына на реке Туманной, фото: скриншот из видео

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов встретил на реке Туманной, на границе РФ и Северной Кореи, лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на российскую землю бронированным поездом. Козлов опубликовал в своих социальных сетях видео встречи северокорейского председателя госсовета.

«Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика крепко дружат уже 75 лет. Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники», - написал Козлов.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году, и стал первой поездкой северокорейского лидера в РФ со времён его вступления в должность в 2011 году.

Ранее KP.RU сообщил, что в честь прибытия Ким Чен Ына в Россию состоится торжественный обед с президентом Владимиром Путиным.