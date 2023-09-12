Один человек погиб, двое пострадали из-за обстрела Донецка ВСУ Фото: REUTERS

В результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка погиб один местный житель. Еще два человека получили ранения, сообщили в районной администрации. Об этом пишет ТАСС.

По данным правительства ДНР, огонь по объектам велся из артиллерийского снаряда калибра 155 мм.

Также под интенсивным огнем тяжелой артиллерии армии Украины оказался Червоногвардейский район Макеевки. По нему было выпущено более 20 артиллерийских снарядов.

Между тем, 10 сентября 2023 года три человека получили ранения в Донецке и Макеевке в результате обстрела со стороны Украины, сообщал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.