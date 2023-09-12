Филипп Киркоров заявил, что еще не закончил свое преображение у Хайдарова

Филипп Киркоров признался, что еще не закончил свое преображение у Хайдарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций и закончил ли он свое преображение. Певец отметил, что внешнее преображение добавило ему сил.

“Ты не представляешь, что я сейчас творю на сцене… У меня все другое!” — заявил артист в интервью журналистке Ксении Собчак.

При этом для поддержания формы ему приходится тщательно следить за режимом сна и диетой, а врач регулярно звонит Киркорову и запрещает есть арбузы и пить газировку. Также он добавил, что постоянно занимается фитнесом, но и генетика помогает ему выглядеть гораздо моложе своих 56 лет.

Киркоров отметил, что доволен своим отражением в зеркале, однако путь преображения у доктора Хайдарова еще не закончен.

Напомним, недавно пластический хирург Тимур Хайдаров, автор преображений многих российских знаменитостей, в том числе и Киркорова, честно рассказал о звездной пластической хирургии и как всего за несколько лет он смог стать самым обсуждаемым хирургом в мире шоу-бизнеса.