Цена на нефть на лондонской бирже превысила 92 долларов впервые с ноября 2022 Фото: REUTERS

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 92 долларов первый раз с 17 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации биржи, в 16:44 мск цена на Brent увеличилась на 1,64% - до 92,1 долларов за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. К 17:05 стоимость была на уровне 91,84 доллара (+1,35%).

В то же время стоимость топлива марки WTI с поставкой в октябре увеличился на 1,05% - до 88,65 долларов за баррель.

В начале сентября Саудовское агентство печати сообщило о том, что Эр-Рияд продлил добровольное сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки.