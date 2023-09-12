Девять человек госпитализировали с сибирской язвой под Воронежем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Количество госпитализированных жителей села Лебединка в Воронежской области выросло до девяти человек. Все они были определены в медучреждения с диагнозом сибирской язвы, о чём сообщили агентству ТАСС в пресс-службе воронежского департамента здравоохранения.

«По информации БСМП №8, на 12 сентября 2023 года из Богучарского района госпитализировано девять человек, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения», - заявили в департаменте.

Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Согласно официальной информации, в селе Лебединка выявили два очага заражения. Места находятся недалеко друг от друга, в радиусе двух километров предложили объявить неблагополучную зону, а в радиусе пяти километров - угрожаемую зону. Там ограничены перемещение и убой животных.