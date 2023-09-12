Суд в ДНР приговорил морпеха ВСУ к 29 годам тюрьмы за убийство двух человек

Верховный суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к 29 годам за убийство двух человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд ДНР приговорил бойца подразделения морской пехоты ВСУ Сергея Макеева к 29 годам лишения свободы за убийство двух мирных жителей Мариуполя.

По данным следствия, в марте 2022 года Макеев, находясь на боевом посту выстрелил из автомата в спину 32-летнему мирному жителю, идущему по улице, а в апреле Макеев расстрелял 25-летнего мариупольца, занимавшегося спортом во дворе жилого дома.

“Суд назначил подсудимому наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима”, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, недавно Верховный суд ДНР приговорил бойца подразделения национальной гвардии Украины к 26 годам колонии строгого режима за убийство трех жителей Мариуполя в марте 2022 года.