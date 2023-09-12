Число пострадавших при землетрясении в Марокко возросло до 5 530 Фото: REUTERS

Количетсво пострадавших в результате землетрясения в Марокко возросло до 5 530 человек, сообщает Министерство внутренних дел королевства.

Как сказано на сайте ведомства, число жертв землетрясения увеличилось до 2 901 человека, при этом 1 643 из них погибли в провинции Эль-Хауз. В настоящее время экстренные службы Марокко продолжают поисково-спасательные работы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на субботу, 9 сентября. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров в 80 километрах от Марракеша. Позже зафиксировали по меньшей мере четыре афтершока, магнитуды которых составляли 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.

Как писал сайт KP.RU, король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения.