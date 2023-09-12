Путин выразил соболезнования в связи с жертвами наводнения в Ливии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю Президентского совета Ливии в связи со множеством жертв наводнения. Об этом говорится в официальной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями из-за урагана и наводнения", - говорится в телеграмме.

Напомним, из-за наводнения на востоке Ливии погибли тысячи человек. По последним данным, в городе Дерна скончались шесть тысяч человек. Количество пропавших без вести после наводнения в Ливии выросло до десяти тысяч человек