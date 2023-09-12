Центральный банк установил минимальные требования к страхованию банковских карт Фото: REUTERS

Центральный Банк России установил минимальный порог страховой суммы для полисов добровольного страхования банковских карт. По новым правилам, вступающим в силу с 1 октября 2023 года, страховщик обязан возместить потери клиента на сумму в размере 100 тысяч рублей.

“По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме”, — сообщил регулятор.

Отмечается, что страховщики будут обязаны возмещать ущерб не только в случае потери карты или ее повреждения, но и в случае мошенничества. При этом верхний лимит страховой суммы страховщик может устанавливать выше отметки в 100 тысяч рублей.

ЦБ уточнил, что в ряде случаев банк самостоятельно обязан вернуть похищенные средства – данные случаи исключаются из страхового покрытия. По новым правилам, компенсация ущерба должна быть произведена в течение 30 дней после обращения пострадавшего.