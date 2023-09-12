Суд продлил арест Игорю Стрелкову на три месяца Фото: Александр КОЦ

Мещанский суд Москвы продлил на три месяца арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвиняют в призывах к экстремизму.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Гиркина до 18 декабря», – огласила решение судья.

Сайт KP.RU сообщал, что 21 июля 2023 года Стрелков был арестован московским судом за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце августа суд признал законным арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики.

Напомним, Игорь Стрелков (Гиркин) в 2014 году руководил ополчением ДНР и возглавлял министерство обороны республики.