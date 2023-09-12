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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 14:47

Суд продлил арест Игорю Стрелкову на три месяца

Он пробудет под стражей до 18 декабря
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Суд продлил арест Игорю Стрелкову на три месяца

Суд продлил арест Игорю Стрелкову на три месяца

Фото: Александр КОЦ

Мещанский суд Москвы продлил на три месяца арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвиняют в призывах к экстремизму.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Гиркина до 18 декабря», – огласила решение судья.

Сайт KP.RU сообщал, что 21 июля 2023 года Стрелков был арестован московским судом за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце августа суд признал законным арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики.

Напомним, Игорь Стрелков (Гиркин) в 2014 году руководил ополчением ДНР и возглавлял министерство обороны республики.