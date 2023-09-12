Что случилось за день: главные события 12 сентября Фото: REUTERS

Сегодня в Россию приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своём знаменитом бронированном поезде. Главу соседнего государства встречали у реки Туманной министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, после чего лидер КНДР побеседовал с ним и с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Тем временем в Германии накаляется политика ужесточения по национальному признаку в отношении россиян. Таможня ФРГ отказалась делать исключения из санкций, оставляя за собой право конфисковывать личные вещи граждан РФ - от автомобиля до одежды.

Блогер Даня Милохин снова сбежал из России в Дубаи после того, как Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать наговорившего оскорблений в адрес РФ и россиян тиктокера.

В зоне спецоперации, на Купянском направлении, российские войска впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 Sakarya. Вместе с ней ВС РФ ликвидировали множество других, более стандартных боевых единиц, собранных на Украине «с миру по нитке».

Также во вторник стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск оказался недостаточно крепок духом и телом для российских застолий. Вскрылась информация, что в 2000-х годах Маск был в Москве и потерял сознание после нескольких рюмок водки.

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