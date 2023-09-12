"Их уничтожат": полковник раскрыл судьбу подразделений ВСУ в случае атаки на Крым

Полковник Макгрегор: ВСУ не способны захватить или изолировать Крым Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим не способен захватить Крым или отрезать его от остальной части России.

“Нет никаких признаков того, что Крым получится изолировать. Если ВСУ приблизятся к Крыму или к российскому побережью, то русские не станут это терпеть, они не станут сдерживаться.” — сказал военный в эфире Youtube-канала Judge Napolitano.

Макгрегор отметил, что президент России Владимир Путин знает об ужасном состоянии украинских войск, которое невозможно изменить из-за огромных потерь на поле боя, поэтому у ВСУ не получится даже приблизиться к Крыму.

“Это рискованно и безрассудно, их уничтожат”, — резюмировал военный.

Ранее Макгрегор предупреждал, что ВСУ “исчезают на глазах” и в скором времени могут быть полностью уничтожены, если киевский режим не прекратит наступление.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что ВСУ уже не только не хватает сил для активного наступления — постепенно украинские войска теряют способность удерживать уже занятые позиции и могут быть полностью уничтожены уже осенью 2023 года.