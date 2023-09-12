Общественник Асафов: результаты выборов говорят о запросе на стабильность

Выборы разного уровня прошли в регионах России 10 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы разного уровня прошли в регионах России 10 сентября. Их результаты прокомментировал «Ридусу» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Асафов.

- Люди, поддерживая действующую власть, реализуют свой запрос на стабильность. Россияне продемонстрировали поддержку главы государства, поддержку его политики, - считает Асафов.

По словам представителя Общественной палаты, также зафиксирован рост явки россиян. Увеличение показателя эксперт связал с тем, что жители получили возможность проголосовать в течение трех дней. А также с возможностью отдать голос за кандидата в режиме онлайн.

Ранее KP.RU сообщил, что выборы в этом году прошли в 85 регионах - это почти все, которые есть в составе страны. Губернатора или главу выбирали сразу в 21 регионе, в том числе и мэра Москвы (она является городом федерального значения).Замглавы ЦИК Николай Булаев уже поздравил с победой Мэра Москвы Сергея Собянина. В Мосгоризбиркоме отметили высокую явку в столице: она составила 42,5%.