Диетолог Стародубцева: чтобы похудеть, уберите из рациона обезжиренные продукты

Диетолог советует включить в рацион больше овощей и фруктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы похудеть, нужно выбирать правильную пищу, причем, далеко не всегда обезжиренные продукты могут поспособствовать желаемому результату. Об этом рассказала РИАМО диетолог Лилия Стародубцева.

- Необходимо исключить из рациона молочные продукты с различными наполнителями, а также обезжиренную молочную продукцию, - советует Стародубцева.

По ее словам, в данном случае производитель вместо жиров использует крахмал и растительные жиры, в том числе, пальмовое масло.

Также специалист порекомендовала пить чистую питьевую воду и есть побольше клетчатки.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что тем, кто придерживается здорового питания, важно включить в свой рацион продукты с содержанием полезных жиров. Это могут быть сливочное масло, сало, авокадо, семена, орехи, растительные масла, икра любой рыбы и другое.

По данным «Пятого канала», среди продуктов, которые ускоряют метаболизм, можно выделить какао, гранат, рыбу, горький шоколад, перец, имбирь, корицу, гвоздику, а также чеснок.