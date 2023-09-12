Замглавы Минздрава РФ Салагая не пустили в Данию на съезд ВОЗ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая не впустили в Данию, где проходит региональный съезд Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором Салагай должен был принять участие. Чиновника развернули пограничники в аэропорту Каструп, о чём сообщили в пресс-службе российского посольства в Дании.

«12-14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание ВОЗ. Предполагалось участие в этом мероприятии статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения Салагая. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию», - заявили в диппредставительстве.

Датские власти пока этот инцидент не комментировали, но посольство России намерено добиться как объяснений, так и извинений со стороны Копенгагена.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД Франции отказался комментировать инцидент с российской журналисткой, которую намеренно не пустили на речь президента Эммануэля Макрона, которую он произносил на съезде G20 в Нью-Дели.