Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал супруга российской актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гуцунаева за хранение наркотических веществ и укус полицейского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Гуцунаев признал вину и заключил сделку со следствием, что гарантировало ему более мягкое наказание. По словам собеседницы агентства, суд назначил Гуцунаеву штраф в размере 200 тысяч рублей.

Мужа актрисы ранее признали в незаконном обороте наркотиков и "применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов".

Напомним, в июне 2023 года звезда "Беспринципных" Кристина Бабушкина оказалась в эпицентре скандала: после задержания сотрудниками ДПС, когда у мужа актрисы Андрея Гацунаева обнаружили пакетик с наркотическим веществом, она сама пропала, а супруг был отправлен под домашний арест.