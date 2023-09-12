Риелтор Барсуков: льготная ипотека должна стать более адресной

Планируется, что объемы ввода жилья будут увеличены Фото: Иван МАКЕЕВ

Льготную ипотеку необходимо сделать более адресной, чтобы государство могло поддерживать конкретные направления. Таким мнением с РИАМО поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

- Необходимо сделать льготную ипотеку более адресной и сузить круг лиц, которым она выдается. Поддерживать нужно конкретные вещи, - считает эксперт.

В качестве примера адресных программ, которые уже существуют, Барсуков назвал льготы на покупку жилья для военных и ИТ-специалистов.

Ранее RT сообщило, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли. При этом, строительная отрасль составляет около 5% ВВП страны.

По данным «Известий», льготная ипотека будет действовать до 1 июня 2024-го, но ее параметры будут немного изменены. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, первоначальный взнос решено повысить с 15 до 20%, при этом, планируется увеличить объемы ввода жилья.