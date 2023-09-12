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НовостиВ мире12 сентября 2023 15:57

Палата представителей США запустила процедуру импичмента Байдена

Поручение выдал спикер нижней палаты Кевин Маккарти
Сергей КУДРИН
Палата представителей США запустила процедуру импичмента Байдена

Палата представителей США запустила процедуру импичмента Байдена

Фото: REUTERS

Спикер нижней палаты представителей США Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках дела об импичменте американскому президенту Джо Байдену. По словам Маккарти, собрано уже достаточно доказательств того, что Байден лгал как своим избирателям, так и всем ветвям власти в США.

«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование импичмента президента Джо Байдена», - заявил республиканец.

По словам Маккарти, внутреннее расследование всех обвинений уже ведётся несколько месяцев. За это время республиканцам удалось собрать внушительную доказательную базу о коррупции Байдена, личном участии чиновника в предпринимательской деятельности и о том, что он лгал всем о незнании деталей бизнеса членов своей семьи.

Ранее KP.RU сообщил, что российская разведка уже давно в курсе и неоднократно указывала на коррупционные схемы президента Байдена.