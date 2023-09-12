Палата представителей США запустила процедуру импичмента Байдена Фото: REUTERS

Спикер нижней палаты представителей США Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках дела об импичменте американскому президенту Джо Байдену. По словам Маккарти, собрано уже достаточно доказательств того, что Байден лгал как своим избирателям, так и всем ветвям власти в США.

«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование импичмента президента Джо Байдена», - заявил республиканец.

По словам Маккарти, внутреннее расследование всех обвинений уже ведётся несколько месяцев. За это время республиканцам удалось собрать внушительную доказательную базу о коррупции Байдена, личном участии чиновника в предпринимательской деятельности и о том, что он лгал всем о незнании деталей бизнеса членов своей семьи.

Ранее KP.RU сообщил, что российская разведка уже давно в курсе и неоднократно указывала на коррупционные схемы президента Байдена.