Бербок призвала партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО к зиме Фото: REUTERS

Над украинской инфраструктурой к зиме нужно создать оборонительный зонт из систем ПВО. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, визит на киевскую подстанцию показал актуальность защиты электро-, водо-, и теплоснабжения перед холодным временем года. Брелок добавила, что ФРГ планирует дополнительно поставить Украине системы ПВО IRIS-T и обратиться к партнерам, чтобы те предоставили хотя бы на ограниченный срок свои системы ПВО.

Бербок не ответила на вопрос о требованиях Киева поставить ракеты Taurus, но отметила, что перед тем как анонсировать что-либо, нужно удостовериться в том, что они будут также функционировать.

Военный эксперт Алексей Леонов заявил, что крупномасштабные учения стран НАТО "Стойкий защитник", запланированные на следующий год, предполагают отработку совместной операции участников альянса подавления и преодоления системы ПВО России.