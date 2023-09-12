Терапевт рассказала, как отличить туберкулез от ОРВИ

При туберкулезе температура и кашель могут длиться месяцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Затяжной кашель нередко появляется у курильщиков и тех, кто недавно переболел гриппом и простудой. О том, как отличить последствия негативных факторов от туберкулеза, сообщила NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова.

- Первые симптомы туберкулеза — затяжной кашель, чрезмерная потливость и потеря массы тела, - отметила специалист.

По словам терапевта, кашель и температура также могут наблюдаться при ОРВИ. Но в этом случае речь идет о неделе, тогда как при туберкулезе симптомы сохраняются месяцами.

Ранее KP.RU сообщил, что дети наиболее уязвимы для туберкулёзной инфекции. Чтобы обезопасить малышей, в РФ проводится обязательная вакцинация БЦЖ, ее делают в роддоме на третий-седьмой день жизни ребенка. В результате ребенок приобретает специфический иммунитет, который защищает в течение первых лет жизни от смертельно опасных форм туберкулеза.

Туберкулёз – это инфекционное заболевание, которое может поражать практически все органы и системы, но наиболее часто поражает лёгкие.