Автоэксперт назвал загвоздку инициативы «замораживания» водительских прав после 10 штрафов

Эксперт считает, что некоторые могут просто не знать о штрафах, так как не успели получить извещения Фото: Ольга ЮШКОВА

Инициатива о лишении прав водителей, которые имеют задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения, содержит множество подводных камней. Таким мнением с RT поделился автоэксперт Константин Лигачев.

- Неоплаченные штрафы — это плохо. Но ведь много времени может уйти на то, чтобы оспорить штрафы, - отметил автоэксперт.

По словам Лихачева, также стоит сделать скидку на то, что некоторые могут просто не знать о штрафах, так как не успели получить извещения.

С предложением о лишении прав штрафников выступил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Ранее Life.ru сообщил, что нахождение за рулём в нетрезвом виде — основная причина лишения водительских прав в России. В 80% случаев, по данным Госавтоинспекции, россиян наказывают за то, что они водят автомобиль, будучи пьяными, и при этом отказываются проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, в настоящий момент лишают прав за превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения и оставление места ДТП.