Зеленский начал критиковать ООН из-за недостаточной поддержки Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский начал агрессивно критиковать Организацию Объединённых Наций (ООН) из-за якобы «недостаточной поддержки» Киева и «слабого давления на Россию». Зеленский считает, что ООН могла бы быть лучшей площадкой для «объединения мира», но этого, мол, не происходит.

«Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется относительно более мощного давления на Российскую Федерацию. Мир очень часто меняет ценности на экономические отношения», - заявил Зеленский в видеообращении.

Также украинский президент ополчился на страны, представленные в ООН, заявив о том, что их союз слишком хрупкий и что Запад «недостаточно помогает ВСУ».

Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба нахамил коллеге из Германии Анналене Бербок за отказ от поставок ракет Taurus.