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НовостиОбщество12 сентября 2023 16:44

В Липецке открылся памятник Александу Невскому с цитатой из песни SHAMAN

Памятник великому русскому князю был освящен на Кольцевой площади Липецка
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Липецке открылся памятник Александу Невскому с цитатой из песни SHAMAN. Фото: мэрия Липецка

В Липецке открылся памятник Александу Невскому с цитатой из песни SHAMAN. Фото: мэрия Липецка

В Липецке во вторник, 12 сентября, открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни SHAMAN "Встанем". Об этом сообщили в мэрии города.

Монумент полководцу освящен на Кольцевой площади города. Место установки было согласовано с епархией, оно считается своеобразным символом желанной победы и мира, отметили в мэрии. Неслучайно была выбрана и дата: 12 сентября отмечается день перенесения мощей святого князя.

"Памятник Александру Невскому станет не только украшением нашего города, но и напоминанием о том, что каждый из нас должен быть готов защищать свою страну", - сообщили в мэрии.

Российский певец SHAMAN в День освобождения Донбасса исполнил гимн Российской Федерации в ходе концерта на мемориале “Саур-Могила”.