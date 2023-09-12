Инвестор объяснил резкое падение курсов доллара и евро Фото: REUTERS

Снижение курсов евро и доллара началось после продажи валют инвесторами. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынке Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru».

— Вероятно, кратковременный, но сильный провал котировок валют к рублю вызвала фиксация убытков тех, кто имел слишком большой объем позиций и вынужден был сокращать их, чтобы избежать еще более серьезных потерь, — отметил эксперт.

Экономист Максим Козырев считает, что на укреплении рубля также сказались своевременно принятые Центробанком меры, а после продажи большого объема валюты рубль может усилить свои позиции. Эти слова специалиста опубликовал телеканал «360».

Стоит отметить, что утром 12 сентября курс доллара снижался до 92,45 рубля в ходе торгов на Московской бирже. В это же время курс евро впервые с 28 июля опустился ниже 100 рублей. Эти данные опубликовала «Российская газета».