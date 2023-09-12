Стали известны опасные последствия дефицита веса Фото: Shutterstock

Людям, у которых врачи диагностировали дефицит веса, стоит добавить в свой рацион больше различных круп, выпечку и жирную рыбу. Опасность дефицита веса заключается в том, что из-за него может развиваться бесплодие, а в некоторых случаях дефицит массы тела приводит к депрессии. Об этом рассказала врач-диетолог Армине Афонина в беседе с «Газетой.Ru».

— Нормальный вес необходимо поддерживать, чтобы избежать развития таких состояний, как: снижение иммунитета и частые воспалительные процессы; быстрая утомляемость и снижение работоспособности; депрессии, нервные срывы и раздражительность, — добавила Афонина.

Психолог Михаил Хорс также поделился, что люди могут часто сталкиваться с осенней депрессией из-за завышенных ожиданий. Специалист отмечает, что около десяти процентов населения России находится в глубокой депрессии. Эти слова психолога опубликовал телеканал «360».

Психолог Зара Арутюнян рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения. Главным отличием она назвала именно длительность плохого самочувствия, поскольку депрессия может длиться несколько месяцев и даже больше. Этой информацией поделились на портале RT.