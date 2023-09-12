Генерал Сандерс: около 40% БПЛА на Украине уничтожены из-за ошибок операторов Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины теряют 40% беспилотников из-за ошибок пилотов. Об этом заявил начальник генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс на выставке вооружений, его слова приводят на сайте британского правительства.

По его мнению, такие цифры можно назвать шокирующими.

"Я шокирован тем, что в развивающейся кампании Украины по использованию БПЛА 40% потерь связаны с ошибкой пилота", - отметил эксперт.

Также Сандерс добавил, что в условиях "тяжелой борьбы за электро-магнитный спектр" во время конфликта многие автоматические средства могут выходить из строя. Из этого следует вывод, что навыки пилотов являются более важными.

Кроме того, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим не сможет захватить Крым или отрезать его от остальной части России.