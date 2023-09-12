Невролог рассказал, как избавиться от подергиваний глаза Фото: Shutterstock

Подергивание глаза может возникать у человека на фоне сильной усталости, стресса или злоупотребления кофеином. Об этом рассказала врач-невролог Елизавета Бойко в беседе с «Лентой.ру».

— Чаще всего миокимию провоцируют стресс, усталость и чрезмерное употребление кофеина или алкоголя. Реже причиной спонтанных сокращений становится прием определенных препаратов, например нейролептиков, лекарств от мигрени или эпилепсии, — отметила специалист.

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