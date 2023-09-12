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НовостиЗдоровье12 сентября 2023 18:05

Невролог рассказал, как избавиться от подергиваний глаза

Невролог Бойко: глаз может дергаться из-за усталости и злоупотребления кофеином
Роман ПОЛОСИКОВ
Невролог рассказал, как избавиться от подергиваний глаза

Невролог рассказал, как избавиться от подергиваний глаза

Фото: Shutterstock

Подергивание глаза может возникать у человека на фоне сильной усталости, стресса или злоупотребления кофеином. Об этом рассказала врач-невролог Елизавета Бойко в беседе с «Лентой.ру».

— Чаще всего миокимию провоцируют стресс, усталость и чрезмерное употребление кофеина или алкоголя. Реже причиной спонтанных сокращений становится прием определенных препаратов, например нейролептиков, лекарств от мигрени или эпилепсии, — отметила специалист.

О выгорании у людей рассказала эксперт в сфере личностного роста Надежда Баушева. По ее мнению, у выгорания есть несколько стадий, а чаще всего к нему приводят напряженный график работы и избыточная нагрузка. Эти слова специалиста опубликовал Пятый канал.

Чтобы с самого утра быть в тонусе, стоит начать делать дыхательные упражнения, которые позволят активизировать энергию, даже не вставая с кровати. Дыхательные практики способствуют улучшению кровообращения, что повлияет на работу мозга и мышц. Об этом рассказал Life.ru.