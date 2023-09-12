Названы особенности самого мощного российского беспилотника в зоне СВО Фото: Александр КОЦ

«Ланцет» — самый маневренный и мощный российский беспилотник в зоне спецоперации. Он способен уничтожать любую западную технику. Такое заявление сделал полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру».

— Из массовых дронов самый мощный — это «Ланцет», особенно новый. У него боевая часть пять килограммов, дальность полета — 70 километров, он может долго находиться в воздухе, за счет чего способен уничтожать любую технику, которая оказывается в его объективе, — отметил полковник.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что НАТО уже начал признавать свои ошибки, в частности недооценку силы российских войск. В беседе с «Царьградом» специалист отметил, что Генштаб Вооруженных сил России переиграл военных советников Альянса.

Также бывший американский морпех Брайан Берлетик отметил, что Запад просчитался в ситуации на Украине, поскольку не ожидал такой подготовки и решимости российских военнослужащих. Он отметил, что ВС РФ обладают всеми средствами для выстраивания необходимой обороны. Эти слова экс-морпеха опубликовал телеканал «360».