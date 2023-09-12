Изумрудный бизнес отца Илона Маска разорился из-за разработки советских учёных Фото: REUTERS

Изумрудный бизнес семьи Илона Маска разорился в 1980-е годы, и причиной этого стала разработка советских учёных, обнаруживших способ производства искусственных драгоценных камней. Это сделало натуральные изумруды значительно менее ценными, сообщает Уолтер Айзексон в биографии Маска.

«Он потерял все свои изумрудные доходы», - пишет Айзексон про Эррола Маска.

Маск-старший владел компанией, добывающей изумруды в ЮАР. Изумруды добывались в трёх шахтах Замбии, затем подвергались огранке в Йоханнесбурге, а позже Эррол Маск лично отвозил обработанные драгоценные камни на продажу. По словам отца бизнесмена, весь этот бизнес был в так называемой серой, не совсем легальной зоне.

К моменту, когда СССР разработал методику изготовления искусственных изумрудов, Маск-старший заработал на своём деле около 210 тысяч долларов, а затем бизнес рухнул, за неимением потребности в такой дорогой и сложной добычи.

Ранее KP.RU сообщил, что у Маска-младшего, согласно его собственным измышлениям, может быть биполярное расстройство.