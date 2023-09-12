Прямые рейсы на Хайнань рассчитывают запустить до конца 2023 года

Фото: Федерация ассоциаций индустрии туризма г. Санья

Тропический остров Хайнань в Китае был популярным направлением у русских туристов до пандемии, и есть все основания полагать, что скоро турпоток из нашей страны по этому направлению возродится. Один из необходимых факторов для этого - возобновление прямого авиасообщения Хайнаня с Россией. И сейчас, похоже, в вопросе перелетов наконец-то наметился сдвиг.

- Россия была и остается ключевым рынком для Хайнаня, - рассказал Альберт Ип, глава Управления по туризму города Санья. - С 1 июля 2023 года заработал международный терминал аэропорта курорта Санья на Хайнане. Надеемся, что к концу этого года мы сможем принять первый прямой рейс из России. Какой это будет перевозчик, пока говорить рано - это могут быть и российские, и китайские авиакомпании. Предусмотрена и политика субсидирования маршрутов.

Чтобы отдохнуть на Хайнане, россиянам сейчас не нужна виза. Но есть один нюанс - воспользоваться безвизом наш турист может, если прилетел на остров прямым рейсом из-за границы. И тут все упирается как раз в полетные программы - прямых перелетов из России на Хайнань на данный момент нет.

При этом русские туристы в Санью едут, хоть и конечно, далеко не в таком количестве, что в допандемийное время. Туроператоры предлагают, например, вариант путешествия Москва-Пекин-Гонконг-Хайнань. Суть в том, что в Пекине путешественник получает транзитную визу и летит с ней в Гонконг, где для россиян визы не требуются. Ну а для Хайнаня Гонконг считается как будто заграницей, то есть выполняется условие прилета из третьей страны, и прибывший оттуда отдыхающий может находиться в Санье без визы. Есть также соглашение о безвизовом групповом туристическом обмене между Россией и Китаем, но по факту оно работает только для жителей приграничных дальневосточных регионов. Так что прямые рейсы в Санью из Москвы или Санкт-Петербурга, конечно, стали бы поворотным моментом в возобновлении турпотока.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как и чем встречать российских туристов, когда прямые рейсы все-таки возобновятся, представители туристической отрасли Хайнаня обсудили на конференции в Москве. Свои программы представили также туроператоры, отельеры и авиаперевозчики. По словам властей острова, недостатка для отдыхающих не будет ни в номерном фонде, ни в развлечениях. Санья считается круглогодичным курортом, здесь нет сезона дождей, всегда солнечно и почти все время тепло, температура держится +28 +30 градусов. При этом Хайнань вариант не только для пляжного отдыха, на острове немало природных парков и культурологических достопримечательностей. Здесь находится самый крупный центр буддизма в Азии Наньшань со своей главной реликвией - 108-метровой статуей китайской богини Гуан Инь. Или, например, природный парк Край света с волшебными панорамными видами, как будто ты на самом деле оказался между небом и землей.

После пандемии Санья обновила инфраструктуру, на курорте появились новые отели, аквапарки, дайвинг- и серфинг-центры. Санью также называют городом тысячи яхт, из-за отсутствия пошлин - Хайнань является зоной свободной торговли - здесь базируются многие мировые бренды яхтенного спорта. Ну и конечно, остров остается местом медицинского туризма, за услугами специалистов традиционной китайской медицины туристы едут чуть ли не со всего света.