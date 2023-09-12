Военкор США Ланкастер: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским в Донецке Фото: REUTERS

Военный корреспондент из США Патрик Ланкастер, находящийся в Донбассе, рассказал о ситуации в регионе изнутри во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он подтвердил на американскую и европейскую аудитории, что ВСУ постоянно и намеренно наносят удары по гражданской инфраструктуре ЛНР и ДНР.

«В это время (во время выборов) Украина наносила удары по Донецку в различных его районах, а также по другим местам в соседних деревнях. Буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, а многие дома и квартиры повреждены», - заявил Ланкастер.

Журналист заявил, что Киев искренне презирает мирных жителей Донбасса, и вместо того, чтобы выделять средства на защиту и наступление, тратит огромные ресурсы запада на то, чтобы навредить как можно большему количеству гражданского населения.

При этом военкор уточнил, что украинские войска находятся на практически тех же позициях, что и в самом начале своего наступления. Обстановка на линии соприкосновения абсолютно не изменилась с начала лета 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что за время наступления ВСУ Украина потеряла более 71 тыс. военнослужащих.