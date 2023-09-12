Патриарх Кирилл призвал уточнить определение Петербурга как культурной столицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал уточнить определение Санкт-Петербурга как культурной столицы после литургии в Александро-Невской лавре.

«Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит «культурная столица»? Надо дать определение», - сказал священник.

Патриарх добавил, что Петербург - просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица - слово «культурная» невозможно привязать к слову «столица».

По словам патриарха, иначе вы ограничиваете значение в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург.

Кирилл подчеркнул, что «Петербург - больше чем культурная столица: «он - вообще столица, имперская столица России».

Как писал сайт KP.RU, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам, призвав их в нужный час встать на защиту Отечества, как это делал князь Александр Невский, царь Петр Первый и другие.

Патриарх после молебна в Санкт-Петербурге призвал россиян сохранять в себе православную веру.

Глава Русской православной церкви также высказался за мобилизацию воинства и политических сил, а также самой церкви.